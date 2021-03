Ação montada por várias secretarias em oito pontos se estende até o fim do feriado antecipado Lucas Santos e Gilson Jr/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 19:07

Rio - As barreiras sanitárias montadas em Magé, na Baixada Fluminense, impediram mais de 30 ônibus e vans de turismo de acessarem as cachoeiras do município neste fim de semana. A ação, montada por várias secretarias em oito pontos, começou na última sexta-feira (26) e se estende até o fim do feriado antecipado, no próximo dia 4.



“Orientamos vans e ônibus de turismo para regressar em cumprimento ao decreto municipal que proíbe aglomerações nestes locais. É importante também que os moradores da cidade atendam ao nosso apelo e evitem ir às cachoeiras. Precisamos que a população compreenda o momento difícil. Pedimos paciência porque são poucos dias de medidas mais restritivas”, disse o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé, coronel Tarciso Salles.



Publicidade

Ainda no fim de semana, a Vigilância Sanitária realizou visitas a 22 estabelecimentos comerciais de Piabetá, Santo Aleixo, Andorinhas, Suruí e Mauá, em cumprimento ao decreto municipal. Não houve intimações ou infrações, mas os agentes verificaram as medidas de prevenção nos estabelecimentos.





Fake News

Publicidade

Para enfrentar as fake news, a Secretaria de Comunicação e Eventos de Magé destinou um espaço para os cidadãos tirarem dúvidas sobre informações que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Para checar uma informação, os usuários devem acessar o site mage.rj.gov.br/fake-news , preencher um formulário e aguardar a verificação por parte dos órgãos oficiais.

“Além de desmentir as fake news que estão circulando, esta medida também serve para a população denunciar as informações que lhes causam dúvida. Estamos fazendo um convite para você conhecer e construir junto um governo mais transparente e com uma informação cada vez mais séria e eficiente”, explicou o titular da pasta, Bruno Lourenço.

Publicidade