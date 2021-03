Júlia Emilio Mello Lotufo, viúva do ex-PM e miliciano Adriano da Nóbrega, foragida da justiça Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 30/03/2021 06:49 | Atualizado 30/03/2021 08:23

Rio - O Portal dos Procurados, vinculado ao Disque Denúncia, divulgou nesta segunda-feira (29) um cartaz com a foto de Júlia Emilio Mello Lotufo, viúva do ex-PM e miliciano Adriano da Nóbrega, para ajudar o Ministério Público do Rio com informações que levem ao seu paradeiro. Foragida da justiça, ela é apontada em investigações como responsável por uma organização criminosa que lavava o dinheiro do marido, até mesmo após sua morte, em fevereiro do ano passado.

Conhecida como a primeira dama do 'Escritório do Crime' - grupo de matadores comandados por Adriano da Nóbrega -, Júlia Lotufo tem mandados de prisão em aberto pelo crimes de organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens.

(Gaeco), os promotores do MP-RJ encontraram uma planilha com a movimentação financeira do bando. Somente no mês de maio de 2019, houve movimentação de pouco mais de R$ 1,8 milhões, em transações ilegais, na conta de uma empresa laranja que tinha como um dos sócios Durante as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, os promotores do MP-RJ encontraram uma planilha com a movimentação financeira do bando. Somente no mês de maio de 2019, houve movimentação de pouco mais de R$ 1,8 milhões, em transações ilegais, na conta de uma empresa laranja que tinha como um dos sócios o soldado da Polícia Militar Rodrigo Bitencourt Fernandes Pereira do Rego, preso na Operação Gárgula, na semana passada.

Além de Rodrigo, outro PM também era investigado por fazer parte da quadrilha. O 2º sargento Luiz Carlos Felipe Martins, de 50 anos, conhecido pelo apelido de 'Orelha', amigo pessoal de Adriano da Nobrega, era apontado como seu braço direito e controlador das finanças. Orelha só não foi preso porque morreu dois dias antes da operação, ao sofrer um ataque a tiros na porta de casa, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

MEDO DE MORRER

Por conta disso, a defesa de Julia Lotufo entrou na justiça pedindo que o seu mandado de prisão seja revogado.

Apesar da conclusão das investigações, a defesa da viúva nega as acusações.