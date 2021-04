Hospital Estadual Azevedo Lima Imagem Internet

Rio - Um integrante de uma organização criminosa de São Paulo foi preso nesta quarta-feira (31) dentro do Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O homem é suspeito de falsificar medicamentos e estocar anabolizantes contrabandeados.

O criminoso estava na unidade de saúde se recuperando de uma cirurgia , após ter sido baleado. Ele deu entrada no hospital com nome falso e alegou ter sofrido uma tentativa de assalto. De acordo com as investigações, ele estava foragido há quatro meses, desde que a Polícia Civil de São Paulo estourou um laboratório da organização criminosa. Na ocasião, foram apreendidos mais de R$1 milhão em medicamentos e insumos.

Após a troca de informações entre a 76ª DP (Niterói) e da 81ª DP (Itaipu) com a Polícia Civil paulista, os agentes passaram a fazer buscas em hospitais e clínicas da região, até chegar ao criminoso. Contra ele, havia uma mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo, por associação criminosa, falsificação ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e exercício ilegal da profissão farmacêutica.

O homem vai ficar sob custódia no hospital e em seguida será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.