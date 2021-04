Foto da 127ª DP (Búzios). Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:51

Rio - Uma operação de policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) prendeu nesta quinta-feira (01) um homem condenado pelo crime de extorsão. A ação foi realizada em conjunto com agentes da 15ª DP (Gávea).

Em 2005, o acusado e um comparsa se passaram por fiscais do Ibama. Após ameaçar aplicar uma multa de R$ 200 mil e demolir uma edificação existente em um terreno na Praia Brava, em Búzios, a dupla exigiu a quantia de R$ 10 mil das vítimas.



Publicidade

Segundo a Polícia Civil, o homem foi surpreendido quando tentava fugir de uma casa localizada no bairro Gávea, na Zona Sul do Rio. A ação foi realizada após troca de informações de inteligência.



De acordo com a corporação, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória contra o homem. Ele já havia sido condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, com a pena acessória de perda de cargo público. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.