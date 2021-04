Ação foi realizada por agentes da 21ºBPM (São João de Meriti) Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 16:46 | Atualizado 01/04/2021 16:46

Rio - Agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) prenderam dois homens suspeitos de assaltarem um coletivo, nesta quarta-feira. A dupla foi encontrada após informações de testemunhas que os avistaram com uma arma, na Rua Mascarenhas de Moraes, no bairro Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi intensificado na região e os suspeitos foram capturados com um revólver calibre 38. Logo depois, uma das vítimas foi localizada e reconheceu os acusados. A ocorrência foi encaminhada à 54ªDP.