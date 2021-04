Um incêndio atingiu casarão em Niterói, na Região Metropolitana do Rio Reprodução / TV Globo

Rio - Um incêndio no bairro de Boa Viagem, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, atingiu um casarão nesta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h10 para controlar as chamas. No local, viviam cerca de 17 famílias em situação de vulnerabilidade, que agora ficaram desabrigadas. Ninguém ficou ferido.

Segundo a corporação, o imóvel, localizado na esquina das ruas Presidente Domiciliano com Antônio Parreira, era abandonado, mas havia sido invadido.

De acordo com a rádio Tupi, os moradores acreditam que o incêndio teria sido provocado por uma usuária de drogas que havia brigado com o companheiro.

O Fórum de Luta pela Moradia, do qual as famílias fazem parte, está organizando uma campanha para arrecadação financeira para ajudá-los. Além disso, eles informaram que estão recebendo doações roupas, produtos de limpeza e higiene, e água mineral e alimentos não perecíveis. "Esse é o momento de solidariedade. E também iremos cobrar dos governos, pelas ações que deixaram de ser feitas no local, mesmo depois de inúmeros avisos", frisou.

