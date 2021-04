Um criminoso foi preso por policiais do #20BPM no momento em que realizava um assalto em uma das lojas da empresa Casa & Vídeo, localizada na Estrada Velha do Iguaçu, em Miguel Couto - #NovaIguaçu.



Celulares foram apreendidos e uma sanduicheira e um jogo de facas recuperados. pic.twitter.com/Z2R1Vh6ZQM