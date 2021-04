Por O Dia

Publicado 02/04/2021 10:26 | Atualizado 02/04/2021 10:30

Rio - Três criminosos foram presos, nesta sexta-feira, na Rua Guiomar Pereira, em Rosas dos Ventos, em Nova Iguaçu. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20ºBPM (Mesquita) abordaram os homens em atitude suspeita, que seguiam em um automóvel em direção contrária à viatura.

Três criminosos foram presos por policiais do #20BPM na Rua Guiomar Pereira, em Rosas dos Ventos - Nova Iguaçu. Eles estavam andando em um Kadett de cor branca, quando foram abordados. Dentro do veículo foram encontrados 2.000 papelotes de cocaína, uma #Granada e uma #Pistola. pic.twitter.com/ZZjzDndD5i — @pmerj (@PMERJ) April 2, 2021

Os policiais encontraram com os suspeitos uma pistola calibre 40, com carregador e munições, uma granada e dois mil papelotes de cocaína que foram apreendidos, além do automóvel. Eles foram conduzidos à 56ªDP e em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a 52ªDP (central de flagrantes).