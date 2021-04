Bilheteria teve o vidro quebrado Divulgação/BRT

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 12:13 | Atualizado 02/04/2021 12:16

Rio - A estação Morro do Outeiro, no corredor Transolímpica, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foi depredada na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a equipe de intervenção do BRT, vidros da bilheteria e do banheiro foram quebrados.

Esse não foi o único episódio de violência esta semana. Entre a noite do dia 29 e a madrugada do dia 30, quatro articulados tiveram seus vidros apedrejados entre as estações Magarça e Mato Alto, no corredor Transoeste. Criminosos ainda furtaram cabos elétricos da estação Riocentro, no corredor Transolímpica.



Atualmente, há 46 estações fechadas por causa de vandalismo e/ou furtos de equipamentos. De janeiro até agora, a Prefeitura do Rio reabriu 9 estações. A equipe de intervenção do BRT está elaborando um cronograma de reformas das estações fechadas para aprimorar o serviço prestado aos passageiros.