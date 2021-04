De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde, 39,7% das pessoas que têm acesso ao leito de UTI conseguem se recuperar dos casos graves de covid-19 Foto: reprodução internet

Por Jorge Costa*

Publicado 05/04/2021 13:07

Rio - Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostram que cerca de 39,7% dos pacientes internados em UTIs com casos graves da covid-19 são recuperados após receberem o tratamento pelo serviço. No entanto, o estado do Rio tem 682 pacientes aguardando na fila por um leito intensivo, eles devem aguardar ainda 22 horas até conseguirem uma vaga, segundo o boletim divulgado pela SES na noite de domingo (4).



No total, são 917 pessoas na fila por internação para o tratamento da doença, somado com as 235 pessoas que esperam por um leito de enfermaria, ainda segundo o boletim.



O número de pessoas aguardando por um leito de UTI no estado representa o quinto maior registro já feito desde o início da pandemia. O recorde foi alcançado no último domingo (28), com 710 pacientes na fila intensiva. Há 30 dias, eram 34 pessoas.



Na capital, 150 pessoas aguardam por um leito para tratar a doença.



Para o médico infectologista Edmilson Migowski, o aumento no número de pessoas em busca de UTI é preocupante, pois esse número também explica o crescimento da quantidade de mortes por covid-19 no estado.



“Estamos permitindo que as pessoas evoluam o quadro da doença de uma forma mais grave. Não há um movimento no sentido de orientar a população contra os sintomas imediatos da covid-19. Nós temos a divulgação das normas de distanciamento, que são bem claras e transmitidas, mas faltam informações sobre a busca de serviços que orientem o tratamento da doença”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão de Anderson Justino