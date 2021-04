Hospital modular de Nova Iguaçu Divulgação

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), as transferências foram realizadas por meio da Central Estadual de Regulação (CER) de forma gradativa e segura. A SES informou que está averiguando as condições de transporte de cada paciente e que o processo é acompanhado em tempo real pela CER. Rio - Inaugurado no último sábado (3), o hospital modular de Nova Iguaçu, batizado de Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz) , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, começou a receber os primeiros pacientes para tratamento da covid-19, neste domingo (4). Pela manhã, a primeira paciente a chegar foi uma mulher de 64 anos que estava na UPA Nova Iguaçu II, no bairro Botafogo. Até a manhã desta segunda-feira (5), 33 pacientes já haviam sido internados na unidade, sendo 17 na UTI e 16 na enfermaria. Outros sete pacientes regulados estão sendo transferidos.Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), as transferências foram realizadas por meio da Central Estadual de Regulação (CER) de forma gradativa e segura. A SES informou que está averiguando as condições de transporte de cada paciente e que o processo é acompanhado em tempo real pela CER.

"Todas as não conformidades e irregularidades constatadas durante o processo regulatório serão apuradas imediatamente, pois os leitos regulados são de propriedade do SUS. Foram priorizados pacientes que aguardavam por leito para tratamento de covid-19 em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e pré-hospitalares da Baixada Fluminense", informou a pasta.

O HERCruz conta, no total, com 150 leitos, sendo 60 de UTI e 90 de enfermaria, que serão ocupados de forma gradativa. O hospital funcionará, inicialmente, para o tratamento exclusivo de pacientes com covid-19, portanto, não terá atendimento de emergência.