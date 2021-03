Cláudio Castro anunciou a inauguração do Hospital Modular de Nova Iguaçu para o próximo sábado, dia 3 de abril Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 30/03/2021 14:48

Hospital Modular de Nova Iguaçu será inaugurado no próximo sábado, dia 3 de abril. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a inauguração Rio - Oserá inaugurado no próximo sábado, dia. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a inauguração anunciada pelo governador em exercício Cláudio Castro, nesta terça-feira (30), em coletiva de imprensa no Palácio Guanabara

A nova unidade de saúde foi nomeada como Hospital Dr. Ricardo Cruz, em homenagem ao médico que morreu vítima da covid-19 no ano passado, aos 66 anos. A SES também informou que a Organização Social de Saúde (OS) selecionada para administrar o hospital foi o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), como publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (26).



O hospital contará com 150 leitos, sendo 90 de enfermaria e 60 de UTI. Todos serão destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com a covid-19. Após a pandemia, as vagas serão utilizadas como leitos de retaguarda para a Baixada.