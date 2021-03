Cláudio Castro volta a negar que o sistema de saúde esteja em colapso Luciano Belford / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 30/03/2021 12:46 | Atualizado 30/03/2021 14:55

Rio - Cláudio Castro esteve no olho do furacão durante o fim de semana. Enquanto a fila de espera por leitos de UTI batia recorde com 710 pessoas - está em 694 atualmente -, o governador em exercício virou o centro das atenções da política fluminense ao promover uma comemoração de aniversário na Região Serrana, domingo, justamente três dias após pedir para que a população não fizesse festas. Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, Castro se esquivou dos temas espinhosos: voltou a pedir desculpas pela aglomeração, anunciou um calendário único de vacinação e negou que a saúde do estado esteja vivendo um colapso.

Na última segunda-feira, o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde mostrou que havia 694 pessoas na fila de espera por um leito de UTI e outras 329 por vaga na enfermaria. Ao ser perguntado se isso já significaria um colapso, Castro repassou ao Secretário Estadual de Saúde, Carlos Chaves, que negou. O governador em exercício pontuou que a taxa de ocupação de leitos diminuiu. "Nas últimas horas houve uma redução na taxa de UTI de 92% para 87%. Não é o ideal, mas abrindo leitos vamos conseguir diminuir essa taxa. A angulação da curva vem diminuindo. Só na última semana entraram na regulação 397 leitos".

Castro também comemorou a abertura de 397 leitos, sendo 99 de UTI, e 225 leitos na rede federal. Estão sendo abertos leitos no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, no Estadual de Anchieta, Carlos Chagas, Adão Pereira Nunes. No sábado, o estado irá inaugurar o Hospital Modular de Nova Iguaçu

Já a rede federal ativou leitos no Andaraí (6 de UTI e 63 de enfermaria), Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão (8 UTIs, 23 enfermarias), Federal de Ipanema (13 enfermarias), Hospital dos Servidores, na Saúde (33 UTIs, 29 enfermarias) e Hospital da Lagoa (34 UTIs, 16 enfermarias).



'É importante quando a autoridade reconhece', diz Castro sobre próprio pedido de desculpas

Questionado sobre a festa de aniversário na Região Serrana, no último domingo, e sobre o fato de contratado servidores para ajudar na festa, Castro pediu desculpas pela aglomeração, mas negou irregularidade. "É importante quando a autoridade reconhece. Já pedi desculpas. Não me lembro nenhum dia de ter trabalhado domingo. Não tem escala domingo", afirmou. Mais cedo, o prefeito Eduardo Paes, que semanas antes chamou de 'CastroFolia' a ideia do governador de decretar feriado e manter bares e restaurantes abertos, esquivou-se da polêmica desta vez. "Não vou comentar, o governador já pediu desculpas".

Estado faz calendário único de vacinação, mas municípios não são obrigados a seguir

Também nesta quinta-feira, Cláudio Castro anunciou um calendário único de vacinação, a ser adotado pelos 92 municípios do estado. Os prefeitos, no entanto, não serão obrigados a seguir o cronograma, que servirá mais como "balizador", segundo o governador. Os detalhes do calendário serão publicados em edição extraordinária do Diário Oficial. Conforme antecipado pela Coluna do Servidor, agentes das forças de segurança serão contemplados a partir de 12 de abril

"Como cada município tem seus equipamentos, uns mais estruturados, outros menos, o que a gente estava percebendo era uma grande migração de um município para o outro. Estamos publicando hoje e a intenção dele não é criar obrigação, é criar um balizador. Sempre reitero que o diálogo é importante. O governo do estado coloca esse decreto para que a população do estado tenha a ciência de quando será vacinado".