Governador em exercício Cláudio Castro apresenta calendário único de vacinação a secretários e representantes das forças de segurança Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/03/2021 12:02 | Atualizado 30/03/2021 12:53

O governo estadual lançará um Calendário Único de Vacinação contra a covid-19 da Secretaria de Saúde, nesta terça-feira, em edição extraordinária no DO, incluindo as forças de segurança na fila prioritária, como a coluna antecipou . De acordo com a minuta do decreto que o governador em exercício Cláudio Castro apresentou nesta manhã, em reunião no Palácio Guanabara, a primeira etapa compreende o período iniciado na data de hoje (30 de março) até o dia 17 de abril, com atualização da programação quinzenalmente, de acordo com as doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

O calendário tem como primeiro público-alvo trabalhadores da área da saúde, de hoje até 10 de abril, somando 648.955 doses para profissionais dos setores público e privado. No mesmo período, serão contemplados idosos a partir de 65 anos.

75 MIL AGENTES DE SEGURANÇA

Em seguida, na terceira semana de abril, entre os dias 12 e 17, idosos de 60 a 64 anos serão imunizados, de acordo com o cronograma. O mesmo período (de 12 a 17 de abril) englobará os 75.033 agentes que integram as forças de segurança e salvamento do Estado do Rio de Janeiro

PMs, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais, agentes do Degase, além dos policiais federais e rodoviários federais receberão as doses nos batalhões da Polícia Militar, segundo informou Castro.

EDUCAÇÃO

MUNICÍPIOS QUE JÁ COMEÇARAM

Os municípios que já alcançaram as metas do Ministério da Saúde na vacinação desses grupos prioritários (saúde e idosos) do calendário de vacinação da Saúde estadual poderão dar prosseguimento na imunização dos demais grupos elencados pela pasta da União.