Vacinação vai alcançar profissionais de educação básica de todo o estado, incluindo redes estadual e municipais e o setor privado Marcia Costa / Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/03/2021 05:00

O governador em exercício Cláudio Castro anuncia hoje o plano de imunização contra a covid-19 das forças de segurança do Rio de Janeiro — como policiais e bombeiros militares, em razão do risco de contágio ao qual os agentes estão submetidos. O próximo passo, afirmam fontes, é priorizar a vacinação dos professores e demais profissionais de educação básica do estado, o que alcança, ao todo, 300 mil educadores — das redes estadual e municipais e do setor privado.

Somente na Secretaria Estadual de Educação, são 70 mil servidores que atuam nas escolas e que deverão ser contemplados com o programa prioritário. No entanto, ainda não está definido como será esse modelo, pois neste momento o foco é imunizar os agentes de segurança — que, pela natureza do trabalho, atuam nas ruas e delegacias, por exemplo.

Com isso, o Rio acompanha o movimento de outros estados que seguem o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, mas que estão decidindo priorizar os profissionais de segurança e professores.

PF E PRF TAMBÉM

O programa de vacinação dos profissionais de segurança contempla não só os PMs, bombeiros militares, policiais civis, servidores do Degase e policiais penais (Seap), mas também agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuam no estado fluminense.

O lançamento será de forma híbrida, com a participação (presencial e virtual) dos secretários das pastas, gestores da PF e PRF.

