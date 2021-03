Para solicitar a ampliação, o docente deverá contatar o diretor de sua unidade escolar ou a Coordenação de Gestão de Pessoas da Regional Reprodução/Google Maps

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 17/03/2021 05:50

Educadores da rede estadual de ensino vão começar a ganhar extra hora, a partir de abril, por aulas presenciais e remotas. A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que já está liberada a Gratificação por Lotação Prioritária (GLP) para professores regentes, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais das escolas fluminenses que desejam ampliar sua jornada de trabalho.

Ao todo, serão até 12 mil GLPs. A carga horária semanal, presencial ou on-line, pode chegar a 65 horas no total, somando tempo efetivo e extra.

Para solicitar a ampliação, o docente deverá contatar o diretor de sua unidade escolar ou a Coordenação de Gestão de Pessoas da Regional.

As horas extras serão bancadas com recursos da própria secretaria, sem aportes do Tesouro estadual.