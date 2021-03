Policiais militares e civis, bombeiros e demais agentes serão priorizados Divulgação PMERJ

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 29/03/2021 17:55 | Atualizado 29/03/2021 18:32

O governador em exercício Cláudio Castro vai lançar nesta terça-feira, às 9h30, o plano de imunização das forças de segurança do Rio de Janeiro. Estão incluídos os PMs, bombeiros militares, policiais civis, agentes do Degase, policiais penais, além dos agentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal que atuam no estado fluminense.

O lançamento será de forma híbrida, com a participação (presencial e virtual) dos secretários das pastas, gestores da PF e PRF, que já estão sendo comunicados. A data de início da imunização está sendo fechada.

Publicidade

PRIORIDADE

Assim como outros estados que seguem o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, o Rio de Janeiro também decidiu priorizar os profissionais de segurança.

Publicidade

Outra medida que também vem sendo adotada em outras regiões é a inserção dos policiais federais e rodoviários federais nos planos de imunização implementados pelos governos locais.