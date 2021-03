Governador de São Paulo, João Doria fez o anúncio no fim da noite desta quarta-feira Deividi Correa/Estadão Conteúdo

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 25/03/2021 00:16 | Atualizado 25/03/2021 00:39

O governador de São Paulo, Joao Doria (PSDB), anunciou no fim da noite desta quarta-feira a inclusão dos agentes da Polícia Federal que atuam no estado no plano de vacinação para profissionais de Segurança Pública. Com isso, 1.500 agentes da PF serão imunizados. A medida deve alcançar ainda mais 500 policiais rodoviários federais.

"Incluímos os policiais federais que atuam em São Paulo no plano de vacinação para os profissionais de segurança de SP", anunciou Doria em seu Twitter.

Inicialmente, o programa contemplava 180 mil profissionais do setor, abrangendo PMs, bombeiros militares, agentes de segurança e escolta penitenciária, policiais civis e todas as guardas civis metropolitanas de SP — ou seja, apenas agentes vinculados ao estado e aos municípios paulistas.

A decisão se deu após diversos pedidos das carreiras ao governo: as entidades também enviaram ofícios ao Executivo e houve interlocução dos gestores da PF com as secretarias de Segurança Pública e Saúde.

PRECEDENTE

A medida abre caminho para que policiais federais e rodoviários federais de outros estados também façam parte dos programas de imunização locais.