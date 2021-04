Maria Luiza é acusada de ter envolvimento na morte do namorado Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 22:27

Rio - Uma mulher acusada de ter envolvimento na morte do namorado foi presa, neste sábado, em Japeri, na Baixada Fluminense. Policiais Militares do 24º BPM (Japeri) encontraram a foragida da Justiça Maria Luiza Gonçalves da Silva, 24 anos, no bairro Cidade Jardim Marajoara. O crime aconteceu em 2020, em Saquarema, Região dos Lagos

Maria Luiza foi encontrada em um centro espírita que frequentava aos fins de semana. Ela tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Saquarema, por homicídio qualificado. Ela foi levada à 63ª DP (Japeri) para cumprir o mandado de prisão e para ser encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária.

O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).