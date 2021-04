Bianca Castelo Lopes atuava como falsa médica em Duque de Caxias Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 06/04/2021 13:17 | Atualizado 06/04/2021 13:18

O DIA noticiou em primeira mão. Rio - A Polícia Civil pede que pacientes que foram atendidos pela falsa médica, Bianca Castelo Lopes, de 39 anos, procurem a 58ª DP (Posse). Ela foi presa, na tarde de segunda-feira, por agentes da distrital enquanto trabalhava no Posto Médico Sanitário de Imbariê , em Duque de Caxias, usando nome e registro de uma médica, comonoticiou em primeira mão.

"Estamos tentando encontrar os pacientes para ouvi-los e entender quando eles foram atendidos pela Bianca e como foram os procedimentos", explicou o delegado Willians Batista, titular da 58ª DP.

A distrital também irá oficiar a Prefeitura de Duque de Caxias para poder conseguir o máximo de documentos a respeito dos atendimentos feitos pela falsa médica. Os policiais também vão procurar a cooperativa responsável pela contratação de Bianca.

"Queremos ter acesso ao maior número de fichas de atendimento dela e saber como se deu a contratação dela. Vamos verificar se tem outros servidores no esquema criminoso e checar qual a participação da médica de verdade. As investigações irão continuar", esclareceu Batista.

A médica dona do registro que Bianca usava foi ouvida pelos agentes e afirmou desconhecer que estavam se passando por ela. Bianca é farmacêutica e estava cursando medicina. A universitária estava trabalhando como médica no Posto Médico Sanitário de Imbariê desde fevereiro e, em depoimento, falou que chegava a atender mais de 130 pacientes por dia. Entre eles, estavam pessoas com sintomas de covid-19.

Os policiais apuraram que entre outubro do ano passado e fevereiro, Bianca também se passou por médica no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, também em Duque de Caxias. Ela vai responder por exercício ilegal da medicina, por expor a vida do outro ao perigo e falsidade ideológica.

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias informou, através de nota, que também está procurando pacientes que foram atendidos de forma irregular por Bianca, para que eles façam uma nova consulta médica.

"A PMDC pede que os pacientes que tenham sido atendidos de maneira irregular se apresentem em qualquer unidade da rede municipal ou na Secretaria de Saúde para uma nova consulta e acompanhamento", diz a nota.

A prefeitura garantiu ainda que "vai encaminhar ao Ministério Público as denúncias de falsidade ideológica para que os responsáveis sejam punidos ao rigor da lei".