Publicado 07/04/2021

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, na manhã desta quarta-feira, contra envolvidos no tráfico de drogas na Região Sul Fluminense do Rio. Policiais da 89ª DP (Resende) cumprem 16 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Resende, Volta Redonda e Barra do Piraí, no interior do estado, e Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Até o momento, seis suspeitos já foram presos.

A polícia informou que as investigações começaram após a prisão em flagrante de uma mulher, responsável pela logística da facção criminosa. Ela seria envolvida com a arrecadação de valores e no transporte de entorpecentes transporte de droga de outros estados para Resende e outros municípios da região.