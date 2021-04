Fuzil foi apreendido na ação Divulgação/Polícia Militar

Publicado 07/04/2021 10:30

Rio - Um suspeito foi morto durante uma troca de tiros com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã desta terça-feira, no bairro Itaúna, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento próximo à Rodovia BR-101, quando se depararam com homens armados praticando roubo.

Houve confronto durante a abordagem e os criminosos fugiram para a Avenida Flávio Monteiro de Barros, onde foi localizado um dos suspeitos ferido. Um fuzil calibre 7,62 foi apreendido. O criminoso foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu. O caso está sendo registrado na 73ªDP (Neves).