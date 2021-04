O serviço de sanitização é realizado com uma solução de hipoclorito e detergente Prefeitura do Rio

Publicado 08/04/2021 00:00

E os serviços de sanitização da Comlurb para ajudar a reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus nas comunidades do Rio continuam a todo vapor. Ontem e terça-feira, garis estiveram em várias regiões da cidade, inclusive a Zona Oeste. O serviço, em parceria com as Subprefeituras, é realizado com uma solução de hipoclorito e detergente e nas partes mais estreitas das favelas, como becos e vielas, os garis usam um pulverizador costal.

Nos dois dias de trabalho, os funcionários passaram pelas comunidades Fumacê, em Realengo; Jardim Anil, em Jacarepaguá; Araticum, no Anil; e Aço, em Santa Cruz, todas na Zona Oeste. Na Zona Norte, os locais atendidos foram Morro do Quieto, no Sampaio; e Bancários (INPS), na Ilha do Governador. Outras comunidades visitadas foram Cruzada São Sebastião, no Leblon (Zona Sul) e Morro da Providência, no Centro.

Os trabalhos foram realizados por 24 garis, com o apoio de quatro pipas d'água e oito pulverizadores. As vias também receberam lavagem com água de reuso. Esse ciclo de sanitizações nas comunidades teve início no dia 26/03 em todas as regiões da cidade. O serviço está sendo feito nesse período de recesso sanitário, determinado pela prefeitura, em decreto, justamente por haver menor circulação de pessoas nas ruas, tornando mais eficaz o combate ao contágio pela Covid-19.

Além dos locais de ontem e terça-feira, já foram beneficiados também, desde o início dos trabalhos, os seguintes locais: Vidigal, Tabajaras e Rocinha, na Zona Sul; Borel, Formiga, Manguinhos, Bairro Carioca, em Triagem; Morro do Dendê e Guarabu, na Ilha do Governador; Complexo do Alemão e Complexo da Maré, na Zona Norte; Terreirão, Tijuquinha, Covanca, Morro do Banco, no Itanhangá; Santa Maria, na Taquara; Vila do Sapê, Rollas, Jordão, Vila Kennedy, Vila Aliança, Piraquê, Barbante e Antares, na Zona Oeste; Morro do Pinto e Morro da Conceição, no Centro.

