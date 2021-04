Incêndio em fiação na Rua Tirol, na altura da rua Geminiano Góis, no bairro da Freguesia, na Zona Oeste do Rio Divulgação

Rio - Dois casos de incêndio causados por fiações acenderam um alerta para falta de manutenção por parte da empresa de energia Light, na Zona Oeste do Rio. Nesta quarta-feira (7), por volta das 14h20, uma explosão assustou moradores da região por causa de um incêndio em fiação na Rua Tirol com a Rua Geminiano Góis, no bairro Freguesia, Zona Oeste do Rio. O incêndio deixou uma pista interditada. Até 17h, equipes da Light, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiro ainda estavam no local para controlar a situação.



Um dia antes, também na Zona Oeste, um outro incêndio, pelo mesmo motivo, foi registrado. Dessa vez, bombeiros foram acionados na Rua Águas da Prata, altura do nº 206, no bairro Paciência, para averiguar um incêndio em fiação.



Uma moradora chegou a reclamar nas redes sociais que o incêndio já teria ocorrido no mesmo lugar, há 15 dias. Um outro morador denunciou que no bairro da Freguesia há muitos fios soltos e amontoados na região.



O DIA questionou a Light sobre a falta de manutenção em fiações, apontadas por moradores do bairro da Freguesia e Paciência. Em nota, a empresa informou que registrou uma ocorrência para a Rua Tirol, altura da rua Geminiano Góis, na Freguesia, na tarde de hoje (7) e que um defeito em equipamento da empresa provocou a interrupção no fornecimento de energia para os clientes. "A energia já foi restabelecida e os técnicos da companhia vão realizar os reparos necessários e a reconstrução da estrutura atingida. Já para a rua Rua Águas da Prata, em Paciência, uma equipe está indo ao local neste momento para realizar uma inspeção na rede", disse a Light.