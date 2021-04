Vítima deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em parada cardiorrespiratória Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 21:11 | Atualizado 07/04/2021 21:23

Rio - Um policial militar morreu, nesta quarta-feira (7), após ser baleado em um confronto, em Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Carlos da Costa Lima Júnior, de 38 anos, foi socorrido para o Hospital Geral da cidade, depois de ter sido atingido no tórax.



De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu na Praça dos Zumbis. PMs do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para local e o levaram para a unidade de saúde. De acordo com informações do hospital, ele chegou em parada cardiorrespiratória e as equipes médicas fizeram manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu.



Também nesta quarta, um PM foi baleado no Jardim Catarina, na Região Metropolitana do Rio. O militar do 7º BPM (São Gonçalo) realizava um patrulhamento no quilômetro 306 da BR-101, quando foi atingido por um tiro. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Cidade, mas teria sido transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.