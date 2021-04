Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram presos pela morte do menino Henry Borel, filho de Monique Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 07:43 | Atualizado 08/04/2021 09:21

O conselho se reunirá as 18 horas, na sala das comissões da Câmara. A vereadora Teresa Bergher é a autora da emenda que criou o conselho.

Publicidade

"Precisa ser afastado imediatamente. Pela imagem da casa, pela credibilidade de cada um de nós vereadores e por respeito a esta criança vítima de um cruel assassinato e a toda a população que representamos", diz Teresa.



Três dias após a morte do menino Henry Borel, Jairinho foi eleito membro do Conselho de Ética da Câmara, no dia 11 de março. Caso seja afastado, o seu suplente no conselho é o vereador Luiz Ramos Filho (PMN). Ramos foi convocado para a reunião também.

Publicidade

Em nota, ele confirmou que vai assumir a cadeira no conselho.

"Nunca poderia imaginar que assumiria numa situação desta. Fui eleito suplente do Conselho de Ética e vou cumprir o meu papel. O caso é extremamente grave e o Conselho de Ética da Câmara precisa dar uma resposta imediata, mas temos que agir com imparcialidade, com firmeza e amparados pela lei. Precisamos ouvir a procuradoria da casa para dar uma resposta à sociedade", disse o parlamentar.