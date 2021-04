Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Arquivo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:23

Rio - Um policial militar do 7º BPM (São Gonçalo) foi baleado, na tarde desta quarta-feira (7), na BR-101 (Niterói-Manilha). Segundo informações, uma equipe patrulhava a região e foi alvo do tiros na altura do KM 309, em um dos acessos ao Complexo do Salgueiro.

O policial foi atingido na perna e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento na Região. Depois de ser atendido na emergência, o agente de segurança foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Seu estado de saúde é considerado estável.

Publicidade

Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que nos quatro primeiros meses desse ano, 49 agentes de segurança baleados na Região Metropolitana do Rio. Desses, 23 morreram. Dos 49 agentes baleados, 39 eram policiais militares: 16 morreram.