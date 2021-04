PRF apreende quase 30 quilos de pasta base de cocaína em Campos Divulgação / PRF

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 12:53 | Atualizado 08/04/2021 12:58

PRF apreende quase 30 quilos de pasta base de cocaína em Campos Divulgação / PRF



A primeira ocorrência se deu na manhã desta quarta-feira, quando policiais foram informados que dois veículos estavam realizando ultrapassagens indevidas na BR-101, próximo ao km 69. Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 30kg de pasta base de cocaína em menos de 24 horas, em duas ocorrências na BR-101, altura do município de Campos dos Goytacazes. A ação terminou com três homens presos, uma pistola calibre 9 mm e munições apreendidas.A primeira ocorrência se deu na manhã desta quarta-feira, quando policiais foram informados que dois veículos estavam realizando ultrapassagens indevidas na BR-101, próximo ao km 69.

Durante a abordagem, os motoristas não souberam responder as perguntas feitas pelos policiais. Os agentes, então, realizaram uma busca no veículo e conseguiram encontrar escondidos, no encosto do banco traseiro, mais de 25kg de pasta base de cocaína, além de uma pistola 9 mm e munições.



Os criminosos confessaram aos policiais que transportavam as drogas e que estavam viajando juntos.



O segundo caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, quando em uma fiscalização no km 78, policiais abordaram um veículo de passeio. Após as consultas aos sistemas, a equipe verificou que o motorista já havia sido preso por receptação e roubo.



Após uma busca no interior do veículo, foram apreendidas mais 2kg de pasta base de cocaína, que, segundo o motorista, iam ser entregues em Itaperuna.



As ocorrências foram encaminhadas a Polícia Civil.