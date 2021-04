Delegado diz que prints de conversas revelaram torturas sofridas por Henry Borel BIA PERES

Por Bruna Fantti

Publicado 08/04/2021 14:06 | Atualizado 08/04/2021 16:02

Rio - A Polícia Civil vai apurar se houve interferência financeira sobre algumas testemunhas que prestaram depoimento no caso que investiga o morte do pequeno Henry Borel, de 4 anos. Nesta quinta-feira (8), agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam o vereador Dr. Jairinho e a namorada dele, mãe do menino, Monique Medeiros. Os dois são investigados pelo crime.

O delegado Henrique Damasceno, titular da delegacia da Barra da Tijuca, onde o caso segue sob investigações, acredita que Jairinho e Monique usaram de influência financeira principalmente sobre a babá da criança.

A Polícia Civil identificou que a mulher tem um padrão de vida acima de seu salário. Thayná de Oliveira Ferreira mora na Zona Oeste do Rio e trabalhava há pouco tempo para casal. A reportagem de O DIA apurou junto a investigadores que a babá mentiu em seu depoimento, ao dizer que não sabia sobre as agressões sofridas pelo pequeno henry. Ela não foi indiciada.

Foi ela quem alertou a mãe sobre as torturas de Jairinho contra a criança. Segundo investigadores, os prints foram apagados do celular de Monique, mas foram encontrados em uma galeria de imagens da mãe de Henry.