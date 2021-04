O projeto vai mapear a realidade das mais de 3,6 milhões de mulheres da cidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 00:00

Reunir dados para fazer um retrato da realidade das mais de 3,6 milhões de mulheres da cidade do Rio e criar políticas e serviços públicos mais efetivos para a população feminina. São essas as finalidades do Mapa da Mulher Carioca, que foi lançado ontem pela Prefeitura, no Palácio da Cidade, em Botafogo.

Liderado pela Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, o projeto conta com a parceria do Instituto Pereira Passos, além da participação de nove secretarias municipais e da Fundação João Goulart. Estas instituições farão parte do Grupo de Trabalho que se reunirá quinzenalmente para a construção do mapa.

O estudo tem a previsão de ser concluído até o fim do ano. O objetivo é ajudar os gestores municipais na identificação das prioridades e necessidades das mulheres da cidade, o que contribuirá para o desenvolvimento de políticas e serviços públicos mais inclusivos e integrados no enfrentamento às violências contra a mulher e na promoção das cariocas.

O mapa relacionará informações sociais e estatísticas por meio de análises regionalizadas, garantindo um melhor planejamento e orçamento da cidade diante das diversas desigualdades existentes. Além disso, também vai suprir uma lacuna em termos de disseminação de informações públicas sobre o tema.

A partir do lançamento do projeto, dados preliminares levantados pelo estudo poderão ser consultados por meio do site Mapa Mulher Carioca.