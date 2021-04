Subprefeitura de Jacarepaguá promove mutirão no Teixeiras

Ações foram realizadas na Estrada dos Teixeiras, Taquara Subprefeitura de Jacarepaguá / Divulgação

A Subprefeitura de Jacarepaguá promoveu, na última quarta-feira, ação integrada com vários órgãos, na Estrada dos Teixeiras, na Taquara, Zona Oeste. Foram retiradas 15 toneladas de resíduos e de galhos da poda.

"Fizemos um verdadeiro sacode nessa área que estava reclamando de abandono nos últimos anos", explicou a subprefeita Talita Galhardo, que acompanhou os diversos serviços durante toda a manhã e conversou com os moradores e lideranças comunitárias da região.

Várias equipes da Comlurb trabalharam desde o início da manhã. Grupos de roçada e limpeza atuaram ao longo da estrada, inclusive com a utilização de um trator, denominado popularmente de escorpião, que agilizou o trabalho de corte de mato nas margens da via, melhorando o acesso para pedestres e ciclistas, e para os próprios motoristas porque aumenta a visibilidade.

Foram revitalizadas duas praças: na Rua Nelson Chaves (atrás do Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Edília Coelho Garcia), e no final da Comunidade do Teixeiras, na Rua Doutor Antônio Martins, com conserto e pintura de brinquedos. Roçada, limpeza, varrição e poda também foram feitos nos dois locais, permitindo que as crianças voltem a brincar naqueles espaços. A quadra da Praça Antônio Martins também recebeu reparos e pintura do alambrado.

A Comlurb atuou também na limpeza de ralos e bueiros e desobstrução da rede de galerias de águas pluviais na Vila Darcy Vargas, na altura da Estrada dos Teixeiras, número 405.

Já a equipe de poda mecanizada da Comlurb concentrou os serviços na altura do número 1000 da Estrada dos Teixeiras, para melhorar a iluminação do local e minimizar acidentes que podem acontecer em caso de ventos e chuvas fortes porque os galhos estavam altos demais e com risco de queda. A Light também esteve presente e fez a poda dos galhos que estão em contato com a rede elétrica.

A Rioluz também compareceu ao mutirão de serviços. Realizou a manutenção da iluminação pública, com troca de seis lâmpadas apagadas, substituição de dois conectores e colocação de 15 metros de cabo para implantação de três novos pontos de luz.

Participaram da ação mais de 35 homens, com 16 roçadeiras, três sopradores, uma pá compacta, um trator e quatro caminhões basculantes, sendo executados mais de seis mil metros quadrados de roçada.

