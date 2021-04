Um dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro é composto pela Enseada de Botafogo com o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 00:00

Com o tema Políticas Nacionais de Turismo, teve início, na terça-feira, a Jornada de Alinhamento Técnico. O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado de Turismo, da Companhia de Turismo do Estado (TurisRio) e da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). O objetivo é capacitar os gestores do turismo fluminense, promovendo ações de cooperação técnica, qualificação profissional e a integração regional.

O secretário Gustavo Tutuca deu as boas-vindas aos mais de 250 participantes e agradeceu ao Tribunal de Contas à parceria na capacitação. Ele lembrou, ainda, que a união de esforços é fundamental para que os representantes dos municípios se qualifiquem, com o objetivo de fomentar o turismo nas regiões.

Publicidade

"A jornada preenche uma lacuna essencial para o desenvolvimento do turismo. Sei a dificuldade dos representantes do turismo em participar de cursos e palestras que tragam conteúdos importantes para o gerenciamento das atividades. Os encontros virtuais são conduzidos por professores renomados e são uma importante ferramenta para o gerenciamento das atividades", disse.

A diretora-geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas, Karen Estefan Dutra, destacou que mais uma sequência de ricas informações para o setor de turismo se inicia. O Programa de Excelência em Capacitação para a Gestão do Turismo Fluminense teve início em 2019, já capacitou grande parte dos municípios fluminenses e continua empenhado em promover o alinhamento técnico necessário para uma gestão eficiente do turismo local e regional.

Publicidade

"Com a Jornada de Alinhamento Técnico foi possível integrar ao programa os estímulos ao controle social, por meio das orientações que visam estabelecer pontes entre as demandas da sociedade e as ações dos gestores públicos."

A jornada, que faz parte do Programa de Excelência em Capacitação para a Gestão do Turismo Fluminense, terá encontros virtuais gratuitos. A transmissão, através do canal do YouTube da Escola de Contas, será às terças-feiras, das 10h à 12h30, até 29 de junho.