Carga roubada por criminosos em Guadalupe, Zona Norte Foto: Divulgação / PMERJ

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 18:15

Rio - Um motorista de carga e o ajudante foram libertados, nesta quarta-feira, em Guadalupe, após serem sequestrados por criminosos. Os bandidos roubaram uma carga de produtos farmacêuticos, de higiene e limpeza, na rua Senhor do Bonfim, no bairro da Zona Norte. As identidades das vítimas e dos criminosos não foram divulgadas.

Na ação, uma equipe de policiais do 41º BPM (Irajá) chegou a trocar tiros com os criminosos, que conseguiram fugir. O motorista e o ajudante não ficaram feridos durante a operação. A carga dos produtos foi recuperada pelos PMs. A ocorrência está em andamento.