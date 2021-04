Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 09:37

Rio - Os casos de Covid-19 em idosos que vivem em instituições de longa permanência tiveram redução de 80%, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Para o secretário, Daniel Soranz, a queda brusca na infecção do vírus é fruto da vacinação: os idosos de asilos estiveram ainda na primeira fase do calendário de imunização, entre janeiro e fevereiro.

"Esse número já caiu bastante após a vacinação. Estamos só com quatro surtos e 21 casos. E no mês de março, mesmo com aumento no número de casos na cidade, houve uma redução expressiva de casos dentro dos institutos", afirmou Soranz.

De acordo com o monitoramento da prefeitura, instituições de longas permanência registraram 41 casos e 7 surtos em janeiro de 2021. O número caiu para 21 casos e 4 surtos em fevereiro, e mais ainda em março, com 8 casos e 2 surtos.

O número de atendimentos por síndrome gripal nas redes de urgência e emergência também teve queda depois dos 14 dias de parada emergencial. No dia 1º de abril, o número de atendimentos diários foi de 577. No último registro, do dia 14, o número já era de 432 atendimentos.

Rio tem vacinas somente até segunda-feira; expectativa é receber novas remessas nesta sexta

A cidade do Rio só tem doses para vacinar contra a Covid-19 até segunda-feira (19), quando mulheres de 61 anos serão imunizadas. Para que o calendário não seja interrompido, o Ministério da Saúde precisa confirmar a entrega de doses da Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz, nesta sexta-feira - a expectativa é receber 90 mil doses nesse lote.

Atualmente, o Rio só tem vacinas de Oxford para imunizar com a primeira dose. As vacinas da Coronavac, entregues uma vez por semana, estão reservadas para a segunda dose. Na última quarta, a secretaria municipal de Saúde chegou a avaliar interromper o calendário por falta de vacinas. Mas uma remessa da Fiocruz saiu direto para o governo do estado, sem ser encaminhada pelo Ministério da Saúde, o que facilitou a distribuição das remessas ainda na quarta e permitiu a continuidade da programação na quinta. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que o Rio está "sempre no limite" das doses.

"Isso é uma preocupação imensa porque estamos sempre no limite. Foi uma estratégia da prefeitura fazer um calendário acelerado, e estamos avançados na vacinação de idosos. Mas a gente tem estoques até segunda-feira. Estamos consumindo em média 30 mil doses por dia com a primeira dose. Nessa sexta a gente recebe mais doses da Fiocruz, nossa expectativa é receber 90 mil doses. Felizmente, já passa direto para o governo do estado. Se o Ministério da Saúde conseguir manter essa logística, a gente consegue suprir o calendário com as entregas da Fiocruz", comentou Soranz