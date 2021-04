Armas e material apreendido na ação nesta sexta-feira Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

16/04/2021

Rio - Seis homens foram presos, na manhã desta sexta-feira durante uma operação realizada por policiais da 38ª DP (Brás de Pina) com apoio de agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A ação visava capturar integrantes de uma milícia que atua na região do Quitungo.



De acordo com as unidades, cinco dos criminosos foram presos em flagrante, o bando foi identificado como, Wallace César dos Santos Teixeira, Marcelo Pereira Orlandini, Daniel da Costa Ribeiro dos Santos, Eduardo Augusto Pinhos dos Santos, e Carlos Luiz Cândido de Oliveira. Eles estavam reunidos na Estrada do Quitungo e dois deles estavam com duas pistolas. Com eles foi apreendido um veículo modelo Logan clonado, que havia sido roubado, com ocorrência registrada na 32ª DP (Taquara). No interior do carro havia diversas anotações de cobranças de comerciantes, além de um porrete de madeira.

Armas apreendidas na ação desta sexta-feira Divulgação/Polícia Civil



O sexto integrante do grupo, João Vitor Ferreira Rocha foi capturado em uma ação posterior enquanto monitorava a movimentação policial. Os agentes da Draco reconheceram o veículo utilizado pelo criminoso.

