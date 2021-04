Lucas Balbino é suspeito de matar o padrasto da ex-namorada, em São Gonçalo, com um golpe de faca na cabeça Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 16/04/2021 16:32

Rio - Suspeito de assassinar o padrasto da ex-namorada, Lucas Balbino Martins foi preso, na tarde desta sexta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. O crime aconteceu no dia 10 de abril, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, Lucas não aceitava o fim do namoro e passou a ir na casa da ex, no bairro Pita, na tentativa de se reconciliar. Os policiais apuraram que durante o relacionamento, ele apresentava comportamento agressivo e chegou a bater duas na vítima, Juarez Santos Cruz, padrasto da jovem. As agressões, inclusive, foram registradas na 73ª DP (Neves).

No dia do homicídio, Lucas foi até o imóvel, por volta das 22h e discutiu mais uma vez com Juarez. Após a discussão, segundo a DH, ele foi embora e retornou ao local 30 minutos depois chamando pelo padrasto de sua ex-namorada. Assim que a vítima saiu, Lucas lhe deu uma facada na cabeça e, em seguida, fugiu de moto. Juarez chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os agentes da DH encontraram Lucas em Duque de Caxias, após um trabalho de monitoramento e inteligência e, ao ser preso, ele teria confessado o crime. Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão temporária, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.