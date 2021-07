O Centro de Operações da Prefeitura do Rio ultrapassou a marca de 200 mil usuários em seu aplicativo – o COR.Rio, disponível nos sistemas Android e iOS. Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 00:00

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) ultrapassou a marca de 200 mil usuários em seu aplicativo - o COR.Rio, disponível nos sistemas Android e iOS. Somente nos três primeiros meses deste ano, a plataforma ganhou mais de 30 mil adeptos. A ferramenta é utilizada para informar a população sobre as condições do tempo, trânsito e demais eventos que possam impactar a mobilidade urbana. Ela também permite ao cidadão reportar ocorrências como acidentes, queda de árvore, alagamentos e deslizamentos, auxiliando no monitoramento da cidade.

Até o último dia 14, foram emitidos cerca de três mil informes pelo app (sem contar a atualização contínua da previsão do tempo). Entre eles, estão 2.541 alertas de chuvas, acidentes e outras ocorrências com impacto viário, 291 avisos de utilidade pública em geral, como interdições de vias e campanhas de vacinação, e mais de 150 mudanças de estágio.

Publicidade

"O app é um dos meios utilizados pelo Centro de Operações para comunicar a população sobre fatores que podem influenciar o seu dia a dia, minimizando possíveis transtornos. Por meio dele, o cidadão tem acesso, por exemplo, à previsão atualizada do tempo e, em caso de acidentes, à melhor rota para chegar ao trabalho ou voltar para casa", explica Bruno Ramos, chefe executivo do Centro de Operações Rio.

Lançada há cerca de um ano e meio, a aplicação - que passou por ajustes técnicos neste ano - utiliza tecnologia de geolocalização para direcionar o envio das mensagens de acordo com a região afetada por algum problema ou ocorrência.

Publicidade

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente pelos links: bit.ly/3tjfJwc (Play Store) e apple.co/3cxEvC2 (Apple Store).