Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pode homenagear o menino Henry Borel dando o nome dele a uma escola pública da rede estadual de ensino.

Um projeto de lei, assinado pela deputada Martha Rocha (PDT), foi protocolado nesta terça-feira (27) e publicado nesta quarta (28) no Diário Oficial do governo do estado do Rio desta quarta-feira (28).

"Como forma de lembrar que tragédias como essa jamais deveriam acontecer em nossa sociedade, melhor forma não há do que homenagear o menino Henry dando o seu nome a uma escola pública da rede pública estadual de ensino", explica a deputada.

A deputada vai aguardar o parecer de das comissões de Constituição e Justiça; de Educação; e de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Depois disso, segue para votação em plenário.

Caso seja aprovado, cabe ao governador em exercício, Cláudio Castro, sancionar ou vetar.

Henry Borel morreu na madrugada do dia 8 de março. Ele morava com a mãe e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho (sem partido). O casal está preso pela morte do menino.

Jairinho e Monique Medeiros, mãe de henry, alegam inocência. Monique disse na última semana que era vítima do namorado e que foi coagida a mentir em seu depoimento.