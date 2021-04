Rio de Janeiro

Vigilante e marceneiro mortos em confrontos que deixaram 18 baleados serão enterrados nesta quinta

Vigilante Denis Francisco Paes, foi baleado na noite de segunda-feira (26) na comunidade dos Prazeres, na Zona Norte do Rio. E o marceneiro Gemerson Patricio morreu, na terça-feira (27), no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio

Publicado 29/04/2021 08:17 | Atualizado há 6 minutos