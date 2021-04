Delegacia de Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro Divulgação Plantão Enfoco

Publicado 29/04/2021 11:31 | Atualizado 29/04/2021 11:41

Rio - Uma Policial Militar foi assaltada na manhã desta quinta-feira (29), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O cabo feminino, lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), estava em seu dia de folga e seguia para o serviço adicional no Programa de Segurança Niterói Presente, em Niterói, quando teve o carro interceptado por bandidos.

De acordo com a PM, o crime ocorreu na rodovia RJ-104, na altura do bairro Colubandê. Além do carro da vítima, os bandidos fugiram levando sua farda e arma de trabalho.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro).