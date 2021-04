Material foi apreendido nesta quinta-feira Divulgação/Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 14:50

Rio - Policiais do 16º BPM (Olaria) apreenderam três máquinas caça-níqueis, no final da manhã desta quinta-feira (29), na Rua Aimberê, 61, na Penha Circular, Zona Norte do município do Rio de Janeiro,. O caso foi registrado na 38ª DP (Vista Alegre), para onde o material foi levado e, posteriormente, para perícia.





O Disque Denúncia recebe informações anônimas pelo telefone (21) 2253 1177 e pelo App “Disque Denúncia RJ”.