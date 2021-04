Julgamento de Wilson Witzel é marcado para o fim de abril Luciano Belford

Publicado 30/04/2021 06:27

Rio - Começa nesta sexta-feira (30) julgamento do impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC). Caso seja condenado, pode ser afastado do cargo definitivamente e ficar inelegível por até cinco anos. Witzel é acusado de corrupção durante a pandemia da Covid-19. Ele nega todas as acusações e se diz alvo de perseguição.

Os deputados Luiz Paulo (Cidadania) e Lucinha (PSDB) foram quem protocolaram o pedido de impeachment. Os dois alegam crime de responsabilidade e corrupção na condução da pandemia.

Witzel será julgado pelo Tribunal Especial Misto, formado por deputados e desembargadores. A decisão para que o julgamento fosse mantido é do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Federal (STF). Será necessário que ele receba sete votos, de dez, para a sentença. Caso seja considerado inocente, Wilson witzel não assume de forma imediata o executivo do Estado do Rio.

ACUSAÇÃO



De acordo com os deputados estaduais, Wilson Witzel organizou uma quadrilha criminosa dentro da Saúde do estado, por meio de uma caixa de propina paga por Organizações Sociais (OSs) contradas durante a pandemia. Segundo a denuncia, o governador era um dos principais beneficiados no esquema. O bando arrecadou cerca de R$ 55 milhões.

Witzel foi afastado do cargo após a Operação Tris in Idem, que teve como base a delação premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos.



SESSÃO

- Acusação terá 30 minutos de fala

- Defesa também terá 30 minutos

- Relator do processo irá lê o relatório e dará seu voto

- Desembargador mais antigo da Casa também dará o voto

- Demais votos serão intercalados entre deputados e desembargadores

- Witzel sofre o impeachment se houver sete votos

- Por decisão do STJ, Witzel segue afastado mesmo que não sofra o impeachment