Rio - O Cemitério Penitência estendeu, na madrugada desta sexta-feira (30), uma faixa de 12 metros no prédio vertical do crematório alertando para a preservação da vida por meio da vacinação. A mensagem foi fixada no local de forma estratégica, para ser vista por motoristas que transitam pela Avenida Brasil e saída da Ponte Rio-Niterói, na altura do bairro do Caju. A ação faz parte da campanha #EscolhaaVida, que busca conscientizar a população brasileira sobre a importância de se vacinar e seguir as medidas de isolamento e proteção no momento mais crítico da pandemia da Covid-19. O Brasil atingiu nesta quinta (29) a marca de 400 mil mortes em função da doença.

“O nosso manifesto é em prol da aceleração da vacinação no Brasil e da preservação da vida. Precisamos fazer cair essa média diária de mortos no país. Parece incongruente que justamente um cemitério, local que muitos enxergam como o espaço reservado para o fim da existência, esteja promovendo uma campanha exaltando a vida. Mas sabemos o quanto é difícil para a família conviver com a dor da perda”, destaca Alberto Brenner Jr, superintendente do Crematório e Cemitério da Penitência.

A ação em prol da vacinação está sendo disseminada através das redes sociais e foi iniciada pelas unidades cemiteriais do Grupo Cortel do Rio Grande do Sul. Além disso, em breve, acontecerá também nas unidades de São Paulo e Amazonas do Grupo. No Rio de Janeiro, a campanha está sendo lançada nesta sexta (30). Para participar basta acessar o site e baixar os cartazes com dizeres: #escolhaavida, #escolhaavacina e #escolhaaciência. Os participantes podem imprimir as peças e fazer fotos para serem postadas em suas redes sociais marcando a #Escolha a Vida. Cartazes e banner com os dizeres da campanha também serão colocados no Cemitério.

O movimento conta ainda com um vídeo poema gravado pelo poeta Allan Dias Castro fazendo um apelo à população para cuidar do próximo: “o momento pede a consciência de cada um assumir a sua responsabilidade... enquanto há ar nos seus pulmões.”

Memorial e Pira da Esperança

Essa não é a primeira ação do complexo cemiterial da Penitência em relação a Covid. O local abriga o Memorial In-Finito, a primeira instalação física do país em homenagem às vítimas da doença, com quase três toneladas e capacidade para quatro mil nomes. No ano passado, a direção do Cemitério também encomendou à arquiteta Crisa Santos a Pira da Esperança. A obra, que ficou mundialmente conhecida como Chama da Esperança, foi acesa pelo Arcebispo do Rio, cardeal Orani Tempesta, e pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, teve o simbolismo de iluminar os trabalhos dos cientistas em busca da vacina contra a Covid-19.

O Cemitério e Crematório da Penitência mantém ainda um grupo de apoio a pessoas em processo de luto. O projeto A Vida Não Para, comandado pela assistente social Márcia Torres e o psicólogo Paulo Vitor Torres, é gratuito e aberto à população.