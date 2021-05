Operação Dupla-Face Foto: Reprodução / MPMG

Publicado 30/04/2021 19:43

Rio - Um foragido da Justiça foi preso, nesta sexta-feira, por tráfico interestadual de drogas, em Campos dos Goytacazes. O homem é considerado um dos mais procurados pela polícia da região. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), ele estava foragido desde 2017, quando fugiu do Complexo Penitenciário de Ponte Nova. Na época, ele cumpria pena por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Contra ele, a Justiça expediu três mandados de prisão por atuar no tráfico da região da Zona da Mata mineira e no Rio de Janeiro.

A operação Dupla-Face contou com a participação de promotores de Justiça dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, servidores dos respectivos Ministérios Públicos, policiais militares e membros dos Gaecos e da CSI/MPRJ. O nome da ação é por causa da "dupla personalidade" do preso, que utilizava documentos falsos para não ser descoberto pela polícia.