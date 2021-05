Caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (JECRIM) Divulgação / Polícia Civil

Publicado 30/04/2021 19:59

Rio - Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) autuaram um homem que arrastou um cavalo por dois quilômetros, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta sexta-feira (30). De acordo com a Polícia Civil, o animal sofreu mais de 50 fraturas e precisou ser sacrificado.

Os agentes foram acionados na manhã de hoje pela Secretaria do Meio Ambiente e de Proteção ao Animal do município. A equipe esteve no local e conseguiu identificar a placa do veículo, que fazia entregas para uma grande rede de lojas varejistas. Os policiais foram até o galpão da rede de lojas e conseguiram identificar o responsável pelo carro, que, por sua vez, revelou quem dirigia o automóvel.

Diligências foram realizadas e o homem foi encontrado na frente da sua casa. Ele foi levado à delegacia, confessou que havia arrastado o animal e foi autuado por maus-tratos a animais com aumento de pena pela morte do cavalo. Em seguida, ele foi liberado. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).