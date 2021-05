Iniciativa pretende estimular a excelência na pós-graduação no Rio DIVULGAÇÃO

Publicado 02/05/2021 13:33

Rio - A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou a edição 2021 do programa Bolsa Nota 10, que oferece bolsas com valores diferenciados aos alunos de mestrado e doutorado que tiveram destaque acadêmico.



A iniciativa pretende estimular a excelência na pós-graduação no Rio. Neste domingo (2) foram divulgados os editais Mestrado Nota 10 e Doutorado Nota 10. Pelas regras, o programa contempla apenas os últimos 12 meses de curso para os alunos de mestrado, do 13º ao 24º mês, e os últimos 24 meses para os de doutorado, do 25º ao 48º.



Os meses devem ser contados a partir da data de matrícula na pós-graduação. Entre as exigências, está a necessidade de que os candidatos sejam alunos de programas de pós-graduação stricto sensu e que estes programas tenham conceitos 5, 6 ou 7, na última avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A cota de bolsas para cada programa é anual.



Os editais fazem referência apenas à submissão de propostas para bolsas no primeiro semestre de 2021, que passa a valer a partir de junho. A Faperj ainda vai lançar os editais para o segundo semestre, que terá início a partir de outubro. Os interessados podem conferir as regras em www.faperj.br.