Paciente com covid entubado na UTI do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

Rio - No mês de abril, a covid-19 causou 41,95% das mortes naturais no Rio. Esse percentual se tornou o maior desde o início da pandemia, de acordo com os dados disponibilizados pelo Portal da Transparência do Registro Civil. Os números apontam que 16.232 das mortes registradas no mês, 6.809 delas foram causadas pelo vírus.

Anteriormente, o mês de maio de 2020 era o período de maior registros de morte por covid em relação ao total de óbitos desde o início da pandemia no Rio, com a marca de 6.778 mortos em decorrência da doença. Nesse momento, o percentual era 33,5%.

Durante toda o período do ano passado e início desse ano, os valores das mortes pelo vírus em comparação a totalidade registrada sempre variou entre 14% a 30%.

- Maio de 2020 (33,5%);

- Dezembro de 2020 (30,45%);

- Março de 2021 (30,46%).

No entanto, o mês de abril conseguiu ultrapassar os 30%, sendo o único mês a alcançar cerca de 42% dos óbitos totais no Rio. Abril também foi o único mês a registrar mais de 20 mil mortes naturais no período entre março do ano passado e abril deste ano. Os dados apontam que dos 202.783 óbitos no período, 46.252 foram causados pela covid-19 no estado.

Além disso, dados do Portal de Transparência do Registro Civil mostram que, por seis meses seguidos, a cidade do Rio de Janeiro registrou mais pessoas morrendo do que nascendo. Os números são referentes ao mês de março na capital. Já no Estado do Rio, a diferença entre nascimentos e óbitos voltou a diminuir, chegando a apenas 7% também no mês de março.