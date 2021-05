Cariocas descumpriram medidas restritivas determinadas pela prefeitura Luciano Belford/Agência O DIA

Publicado 02/05/2021 21:56

Rio - Dias quentes e noites frias marcam esta semana no Rio de Janeiro. De acordo com o ClimaTempo, não há previsão de chuva no município para os próximos dias.

Nesta segunda-feira, a mínima prevista é de 16ºC e a máxima, 30ºC. Já na terça-feira, as temperaturas devem ficar entre 17ºC e 31ºC. Na quarta, a temperatura mínima deve chegar a 17ºC e a máxima, a 32ºC. Na quinta-feira, a previsão de mínima é de 19ºC e máxima, de 29ºC.

A previsão é de que o tempo mude de forma brusca nesta sexta-feira. A previsão é de que uma frente fria chegue ao município, causando pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve ficar entre 19ºC e 29ºC.