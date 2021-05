AquaRio Cléber Mendes

Publicado 04/05/2021 11:38

Rio - Em maio, as mães comemoram o mês inteiro no AquaRio. Até o dia 31, elas não pagam a entrada no maior aquário da América do Sul, desde que visitem o atrativo acompanhada de filhos pagantes. Para participar, é necessário preencher o cadastro aqui

Em seguida, será gerado o link da compra de ingressos com o dia e horário da visita. Os ingressos para o AquaRio custam a partir de R$ 70 e podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito.



"Será uma oportunidade para que mães e filhos vivam experiência segura e encantadora. São mais de 350 espécies que mostram toda a grandiosidade da vida marinha e deixam as pessoas mais próxima à natureza", diz Manoel Browne, diretor de operações.



Com limitação de público, o AquaRio segue um rigoroso protocolo de segurança sanitária, conforme as determinações da Prefeitura do Rio e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além do distanciamento social, o atrativo investe na conduta de higienização ambiental diversas vezes ao dia e o uso de máscara é obrigatório durante todo o passeio.

No momento da entrada, é necessário apresentar documento que comprove o grau de parentesco entre os visitantes.

Serviço:

Aquário Marinho do Rio



Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)



Horário de funcionamento: De segunda à sexta, das 9h às 17h (com entrada no circuito até às 16h). Aos fins de semana e feriados, das 9h às 18h (com entrada no circuito até às 17h)



Ingressos: a partir de R$ 70