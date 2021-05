Geral - Começa a aplicaçao da vacina Pfizer/BioNTech. Ela começou a ser feita nesta terça-feira (4) em 250 pontos de saude da cidade do Rio. A capital recebeu do estado 46.800 doses do novo imunizante e distribuiu os lotes para os grupos prioritarios estabelecidos no calendario de vacinaçao. Na foto, vacinaçao na Clinica da Saude Estacio deSa, no Rio Comprido, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/05/2021 08:35 | Atualizado 05/05/2021 13:06

Rio - A Prefeitura do Rio informou que seguirá com o calendário de vacinação que, inclui profissionais da educação e todos os agentes de segurança no grupo prioritário, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida refere-se apenas ao decreto estadual e não o calendário unificado entre as cidades do Rio, Maricá, Itaguaí e Niterói, elaborado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.

